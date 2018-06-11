Де пройде Євробачення 2019: Ізраїль назвав 4 міста

Ізраїль назвав чотири міста, які претендують на проведення Євробачення 2019. Серед них – Єрусалим, Тель-Авів, Хайфа та Ейлат.

Через можливий бойкот багатьма країнами Євробачення 2019 у Єрусалимі, влада Ізраїлю вирішила не зупиняти свій вибір на цьому місті, повідомляє Times of Israel.

На проведення Євробачення в Ізраїлі прийнято до розгляду чотири міста – Єрусалим, Тель-Авів, Хайфа та Ейлат.

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Європейський мовний союз заявив, що не виступатиме проти Єрусалиму як місця проведення Євробачення. Однак представники союзу додали, що пісенний конкурс можуть політизувати.

Саме тому було вирішено обрати ще й інші міста, які б показали, що Єрусалим не має переваги.

– Наша мета – щоб країни не бойкотували місце проведення конкурсу, – йдеться у заяві представників Ізраїлю.

Нагадаємо, Євробачення 2019 пройде в Ізраїлі завдяки перемозі Нетти Барзілай із піснею Toy.

За рішенням організаторів, Євробачення 2019 пройде в кінці травня.