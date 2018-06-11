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F*ck Trump! Роберт де Ніро вилаявся на Трампа у прямому ефірі та зірвав овації

Актор Роберт Де Ніро двічі вилаявся на адресу президента США Дональда Трампа, виступаючи на церемонії вручення премії Tony Award у Нью-Йорку.

Роберт де Ніро

Актор Роберт Де Ніро вийшов на сцену Radio City Music Hall у Нью-Йорку, щоб оголосити переможця в одній з номінацій премії Tony Award.

Однак перш ніж оголосити виступ Брюса Спрінгстіна, Роберт Де Ніро двічі використав ненормативну лексику щодо президента США Дональда Трампа.

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– Я збираюся ось що сказати. F*ck Trump. Тепер все не так добре з Трампом. Тільки F*ck Trump, – сказав де Ніро.

До слова, телеканали вирізали лайливі слова актора про Трампа, однак підтвердили їх у підписі до відео.

Нагадаємо, під час протестів проти обрання Дональда Трампа президентом США на вулиці Нью-Йорка вийшли голлівудські актори, серед яких був Роберт Де Ніро. Тоді він заявив, що Дональд Трамп – поганий приклад для США.

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