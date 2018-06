F*ck Trump! Роберт де Ніро вилаявся на Трампа у прямому ефірі та зірвав овації

Актор Роберт Де Ніро вийшов на сцену Radio City Music Hall у Нью-Йорку, щоб оголосити переможця в одній з номінацій премії Tony Award.

Однак перш ніж оголосити виступ Брюса Спрінгстіна, Роберт Де Ніро двічі використав ненормативну лексику щодо президента США Дональда Трампа.

Читайте: Рве та метає: Білий дім розповів про дивну звичку Трамп

До слова, телеканали вирізали лайливі слова актора про Трампа, однак підтвердили їх у підписі до відео.

Robert De Niro say ‘F— Trump’ at #TonyAwards, crowd goes crazy https://t.co/KaY9MRupb5 pic.twitter.com/jscqs8VvKm

— Variety (@Variety) 11 июня 2018 г.