F*ck Trump! Роберт де Ніро вилаявся на Трампа у прямому ефірі та зірвав овації

Актор Роберт Де Ніро двічі вилаявся на адресу президента США Дональда Трампа, виступаючи на церемонії вручення премії Tony Award у Нью-Йорку.
Актор Роберт Де Ніро вийшов на сцену Radio City Music Hall у Нью-Йорку, щоб оголосити переможця в одній з номінацій премії Tony Award.
Однак перш ніж оголосити виступ Брюса Спрінгстіна, Роберт Де Ніро двічі використав ненормативну лексику щодо президента США Дональда Трампа.
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– Я збираюся ось що сказати. F*ck Trump. Тепер все не так добре з Трампом. Тільки F*ck Trump, – сказав де Ніро.
До слова, телеканали вирізали лайливі слова актора про Трампа, однак підтвердили їх у підписі до відео.
Robert De Niro say ‘F— Trump’ at #TonyAwards, crowd goes crazy https://t.co/KaY9MRupb5 pic.twitter.com/jscqs8VvKm
— Variety (@Variety) 11 июня 2018 г.
Нагадаємо, під час протестів проти обрання Дональда Трампа президентом США на вулиці Нью-Йорка вийшли голлівудські актори, серед яких був Роберт Де Ніро. Тоді він заявив, що Дональд Трамп – поганий приклад для США.