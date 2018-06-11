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Лобода отримала нову премію в РФ і зізналася в любові

Українська співачка Світлана Лобода отримала музичну премію МУЗ-ТВ та зізналася у любові до популярного російського співака Діми Білана.

Про це Світлана Лобода написала на своїй сторінці в Instagram.

– Я Люблю цього хлопця… його талант ….і глибину в очах, – підкреслила Лобода під спільним фото з Біланом.

До слова, на премії МУЗ-ТВ українська співачка отримала нагороду-тарілку Найкраща виконавиця.

А нещодавно Світлана Лобода народила другу дитину.

Фотографія зібрала вже більше 120 тис. лайків.

Нагадаємо, Лобода випустила скандальну пісню SuperSTAR.

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