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Лобода випустила скандальну пісню SuperSTAR

Українська співачка Світлана Лобода показала новий тизер на пісню Superstar, який вона знімала на 9 місяці вагітності.

Новий тизер на пісню SuperSTAR Світлана Лобода опублікувала на своєму офіційному каналі на YouTube.

До слова, автором ідеї і режисером анонсованого кліпу стала сама Лобода, яка розповідала нещодавно про методи виховання.

Зйомки проходили в каліфорнійській пустелі і тривали більше шести годин. Крім того, в ролику знімалися ще десять дівчат в “цікавому положенні”. Всіх їх знайшли через соціальні мережі.

Хто не знає – Світлана Лобода народила другу дитину.

Нагадаємо, після того, як Світлана Лобода випустила перший тизер до кліпу Superstar, багато хто почав стверджувати, що нібито живіт несправжній і все було знято задовго до вагітності співачки.

Тоді Лобода показала, як знімала кліп Superstar на 9 місяці вагітності.

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