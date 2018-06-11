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Названі найкращі серіали про супергероїв Marvel

Найкращим серіалом про супергероїв стало телевізійне шоу Агент Картер, спін-офф бойовика Перший Месник.

Серіал виходив з 2015 по 2016 рік і після двох сезонів був закритий. У ньому розповідається про пригоди Пеггі Картер (Хейлі Етвелл), яка стає однією з засновниць організації Щ.И.Т.

Рейтинг склав портал USA Today, передає Lenta.ru.

Друге місце зайняв серіал Джессіка Джонс про дівчину з надздібностями і пристрастю до алкоголю, яка намагається налагодити життя, працюючи приватним детективом. Головну роль виконала Крістен Ріттер. Останній, другий сезон Джесіки Джонс вийшов у 2018 році.

На третій сходинці – Люк Кейдж. Вперше Кейдж (Майк Колтер) з’явився у першому сезоні Джесіки Джонс, а у вересні 2016- го обзавівся власними серіями. Четверте місце кінокритики віддали серіалу Плащ і Кинджал з Олівією Холт і Обрі Джозефом, який оповідає про двох підлітків, які виявляють у себе надздібності – Тенді (Холт) здатна випромінювати світлові кинджали, а Тайрон (Джозеф) може поглинати життєві сили інших істот.

Далі у рейтингу йдуть серіали Втікачі, Захисники, Агенти Щ.И.Т., Каратель і Залізний кулак. Найгіршим супергеройським серіалом Marvel кінокритики визнали шоу Надлюди, що вийшло у 2017-м.

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До речі, раніше стала відомо, що студія Marvel зніме фільм про нового супергероя.

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