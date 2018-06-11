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Спокусливий танець Тіни Кароль на шпильках і в обтислому боді

Українська співачка Тіна Кароль вразила шанувальників пікантним відео, на якому показала свою розтяжку.

Тіна Кароль

Відео Тіна Кароль розмістила в Instagram.

На ролику співачка займається хореографією і виконує спокусливі рухи в обтислому боді та на підборах.

У коментарях шанувальники звернули увагу на чудову розтяжку Тіни Кароль і захопилися її працьовитістю.

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– Яка пластика, жіночність! Вау, це шикарно!, Така пластична і ніжки гарні!, Трудяга наша!, Яка розумниця! Універсальна жінка! Залишилося трішки і сядеш на шпагат!, Працьовита!, Ви велика молодець, так тримати!, Це вище можливого! – пишуть вони.

До слова, нещодавно відомий український хореограф Олена Шоптенко народила сина.

Фото: Кадр із відео

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