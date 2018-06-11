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У Грузії помер відомий актор

Грузинський актор і співак Гіо Хуцішвілі помер на 56-му році життя у Тбілісі.

У артиста було онкологічне захворювання.

– Смерть популярного актора і співака Гіо Хуцішвілі – велика втрата для культури Грузії, – заявив у понеділок голова Палати культури країни Давид Окіташвілі.

Два тижні тому перед будівлею Тбіліської філармонії була відкрита іменна зірка співака і актора Хуцішвілі, у церемонії брали участь члени уряду Грузії, видатні діячі культури країни, а також сам артист, передає ТАСС.

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За більш ніж 30 років творчої діяльності Хуцішвілі знявся у десятках фільмів, у тому числі у картинах Свято гріха (1990), Хареба і Гоги (1987), Наша черга, хлопці (1986), Любов з акцентом (2012) та інших фільмах, добре відомих шанувальникам кіно у різних країнах світу.

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