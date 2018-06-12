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Червоній підошві бути! Лубутен виграв суд ЄС

Французький дизайнер Крістіан Лубутен виграв справу в Європейському суді щодо ексклюзивного права на знамениті червоні підошви жіночого взуття на високих підборах.

Крістіан Лубутен

Рішення суду ЄС було оприлюднене у вівторок, 12 червня, передає Reuters.

За законодавством ЄС, компанії не можуть зареєструвати торговим знаком загальні форми продуктів, такі як підошви взуття.

Фірма Van Haren наполягала на тому, що суд не може розглядати скаргу Лубутена, оскільки червоні підошви не можуть бути зареєстровані як торгова марка.

– Торговий знак не стосується особливої форми підошви жіночих туфель на високих підборах, а опис торгового знака спеціально підкреслює, що він охоплює тільки розташування червоного кольору, яке і було предметом реєстрації знака, – йдеться у рішенні суду.

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У 2012 році Крістіан Лубутен подав до нідерландського суду позов проти нідерландської фірми Van Haren, яка випустила туфлі-човники з червоною підошвою.

Генеральний адвокат суду ЄС рекомендував винести рішення не на користь дизайнера. Зазвичай суди прислухаються до думки генерального адвоката.

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