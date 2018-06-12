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Холлі Беррі роздяглася на підтримку ЛГБТ

Відома актриса Холлі Беррі підтримала ЛГБТ-спільноту, виклавши у мережі відвертий знімок.

Відома актриса Холлі Беррі виклала в Instagram відвертий знімок на підтримку ЛГБТ-спільноти.

На фотографії актриса сидить біля басейну лише в райдужній спідниці-пачці.

– На підтримку всіх людей, які мають особисте право бути, – підписала знімок Беррі.

 

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До слова, американська поп-діва Бейонсе та її чоловік, репер Jay-Z, випустили книгу спільних інтимних фото.

Фото: halleberry

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