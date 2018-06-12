Лобода готує “космічне шоу” в Москві. України в графіку концертів немає

Українська співачка Світлана Лобода через місяць після народження другої дитини зібралася на гастролі. У Москві заплановано “космічне шоу”, тоді як України в графіку взагалі немає.
На офіційному сайті Світлани Лободи з’явився графік виступів співачки.
Концертний тур розписаний на кілька місяців вперед, але України в ньому немає.
Незважаючи на це, Світлана Лобода виступить у містах Росії, а також у Туреччині.
А в кінці жовтня 2018 року співачка запланувала “космічне шоу” в центрі Москви.
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– Я вас люблю. Скоро побачимося в турі! А в жовтні – в Крокусі, – написала Лобода в своєму Instagram.
Питання шанувальників про концерти в рідній Україні співачка залишила без уваги.
До слова, раніше Світлана Лобода стала найкращою співачкою Росії за версією МУЗ-ТВ, а також зізналася у любові до популярного російського співака Діми Білана.
Фото: lobodaofficial