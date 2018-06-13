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Дамбо – перший трейлер класики Діснею

У мережі з’явився перший тизер-трейлер фільму про слоненя Дамбо.

Дамбо

Компанія Disney опублікувала в Youtube перший тизер-трейлер фільму Дамбо, який є ремейком класичного мультфільму 1941 року.

Як й раніше, фільм розповість історію слоненяти Дамбо, який навчився літати.

Режисером стрічки виступить Тім Бертон.

У фільмі знімаються такі відомі актори, як Єва Грін, Колін Фаррелл, Денні ДеВіто і Майкл Кітон.

У кінотеатрах Дамбо повинен з’явитися у березні 2019 року.

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До слова, студія DreamWorks опублікувала трейлер мультфільму Як приручити дракона 3, який повинен стати завершальною частиною серії.

Відео: Disney Movie Trailers

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