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Кліп ONUKA потрапив у шортлист Берлінського кінофестивалю

Кліп українського гурту ONUKA на трек Vidlik увійшов в офіційну програму Berlin Fashion Film Festival.

Про це гурт повідомив у Facebook.

Відео додали в шортлист фестивалю одразу в чотирьох категоріях: Кращий новий артист, Краще музичне відео, Художник-постановник, Стайлінг.

Кліп з однойменного міні-альбому групи вийшов у квітні 2016 року. Зараз під відео понад 4 млн переглядів.

Читайте: Каньє Вест випустив новий альбом Ye

Кінофестиваль BFFF-2018 пройде 12-13 липня.

Раніше Факти ICTV писали, що британський віртуальний гурт Gorillaz випустив кліп на нову пісню Humility.

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