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Режисер Станіслав Говорухін у важкому стані

Російські ЗМІ повідомили про смерть режисера Станіслава Говорухіна. Але його прес-секретар це спростовує.

Станіслав Говорухін

Про це Марія Шоппо повідомила радіостанції Говорит Москва.

– Він живий. Я не можу це коментувати, можу тільки спростувати інформацію, яка з’явилася у ЗМІ. Він живий, – сказала вона.

При цьому одні видання повідомляють про смерть Говорухіна, а інші – що знаходиться у важкому стані.

– Станіслав Сергійович був нещодавно госпіталізований у Центральну клінічну лікарню (ЦКЛ), його стан оцінюється як вкрай важкий, – сказало Інтерфаксу джерело у медичних колах.

Зараз знаменитому режисерові 82 роки. На його рахунку більше 20 художніх фільмів, найвідоміші – Вертикаль, Десять негритят, Ворошиловський стрілок, Благословіть жінку, Место встречи изменить нельзя. Як актор він знявся у багатох фільмах, у тому числі в АССА.

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До речі, нещодавно у соцмережах повідомили про смерть Алли Пугачової – це виявився фейк.

Фото: Mash

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