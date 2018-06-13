Станіслав Говорухін впав у кому – ЗМІ

Радянський і російський режисер Станіслав Говорухін, про смерть якого раніше повідомили РосЗМІ, впав у кому.

Про це повідомляє Telegram-канал 360 з посиланням на джерело.

Подробиці події не розкриваються, офіційні джерела це повідомлення не підтверджували.

За даними Інтерфаксу, Станіслав Говорухін доставлений у Центральну клінічну лікарню у Москві.

Лікарі оцінюють стан 82-річного режисера як вкрай важкий.

Нагадаємо, в середу вранці РосЗМІ повідомили про смерть Станіслава Говорухіна. Прес-секретар Марія Шоппом назвала цю інформацію “злим жартом”.

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Станіслав Говорухін зняв безліч художніх, художньо-публіцистичних і публіцистичних фільмів, а також написав понад 20 сценаріїв до фільмів.

Найвідоміші його режисерські роботи в кіно: Вертикаль, Місце зустрічі змінити не можна, Пригоди Тома Сойєра та Гекльберрі Фінна, Десять негритят, Ворошиловський стрілок, Благословіть жінку.

Фото: УНІАН