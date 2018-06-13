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В Анджеліни Джолі можуть забрати дітей

Якщо актриса Анджеліна Джолі не налагодить спілкування колишнього чоловіка Бреда Пітта з дітьми, то у неї можуть забрати право батьківської опіки.

Анджеліна Джолі

У актриси Анджеліни Джолі можуть забрати право опіки над дітьми, якщо вона не налагодить спілкування колишнього чоловіка Бреда Пітта з ними, повідомляє TMZ.

За словами судді у справі про розлучення, дітям потрібні міцні і здорові відносини з батьком та матір’ю, а тому Пітту потрібно спілкуватися з ними.

Суддя також розповів про кроки, які Джолі повинна зробити, щоб допомогти колишньому чоловікові налагодити контакт з дітьми. Туди входить докладний розклад літніх зустрічей і спілкування дітей з Піттом по телефону, без втручання актриси.

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До слова, відомі актори Бред Пітт і Анджеліна Джолі нібито знайшли компроміс та готові підписати документи щодо розлучення.

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