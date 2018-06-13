Вдарив пенісом по обличчю! Зірка фільму Джанго вільний потрапив у секс-скандал

Американського актора Джеймі Фокса, відомо за фільмом Джанго вільний, звинуватили в домаганнях і примусу до орального сексу.

На зірку фільму Джанго вільний Джеймі Фокса пожалілася жінка, ім’я якої не повідомляється.

Вона заявила, що Фокс нібито змушував її до орального сексу, а коли вона відмовилася, вдарив її статевим органом по обличчю, пише TMZ.

За словами жінки, інцидент стався у 2002 році в Лас-Вегасі під час вечірки, яку організував Джеймі Фокс.

Після домагань актора жінку нібито вигнали з заходу. Інцидент спричинив у неї панічну атаку, від якої жінка довго лікувалася.

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Правоохоронці повідомили про початок розслідування у цій справі, однак термін давності подібних злочинів у штаті Невада становить три роки.

Адвокат Джеймі Фокса уже заперечив усі звинувачення на адресу актора. Зірка має намір звернутися до поліції, аби звинуватити жінку в наклепі.