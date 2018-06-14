5 відомих фільмів і підтримка окупації Донбасу. Чим запам’ятався Говорухін

Сьогодні після тривалої хвороби помер режисер Станіслав Говорухін. Факти ICTV зібрали найцікавіші факти з його життя і 5 найкращих фільмів.

Станіслав Говорухін народився 29 березня 1936 року у місті Березники (нині – Пермський край). Його виховувала мати, Парасковія Глазкова, кравчиня. Батько – Сергій Говорухін, донський козак – був репресований і загинув, імовірно, у 1938 році.

У режисера дві освіти: перша – геологічна (1958 рік), друга – режисерська (1966 рік).

Його професійна діяльність почалася з ТВ, а саме з Казанської студії телебачення. Після він відправився в Одеську кіностудію, де пропрацював наступні 20 років. Там він зняв свій перший фільм Вертикаль (1967). У ньому зіграв Володимир Висоцький і прозвучали його пісні.

Потім були такі відомі картини, як Життя і дивовижні пригоди Робінзона Крузо (1972), Пригоди Тома Сойєра і Гекльберрі Фінна (1981), У пошуках капітана Гранта (1985), Десять негренят (1987) тощо.

А у 1979 році на екрани вийшла картина Пірати XX століття, яку кінокритики охрестили першим радянським бойовиком. Фільм отримав величезну славу, ставши лідером вітчизняного прокату. Його подивилося близько 90 млн глядачів!

Але справжнє визнання Говорухіну принесла картина Місце зустрічі змінити не можна.

Інтенсивно працювати у кіно Станіслав Говорухін перестав у 1985 році. Він активно включився у політику. З 1993 року по 2018 рік був депутатом Держдуми Росії.

11 березня 2014 року Говорухін у числі перших 86 осіб підписав відкрите звернення діячів культури РФ на підтримку політики президента РФ Володимира Путіна в Україні і у Криму. 12 березня 2014 року режисер роз’яснив журналістам свою позицію з даного питання наступним чином:

– Двадцять років я жив і працював в Одесі, на Одеській кіностудії, і добре знаю, що таке український націоналізм. На собі неодноразово відчував, – заявив Говорухін

Місце зустрічі змінити не можна

Фільм знятий за детективною повістю братів Вайнерів Ера милосердя, але режисер прочитав її по-своєму. Одну з головних ролей у кінокартині зіграв Володимир Висоцький, він посмертно отримав Державну премію СРСР у 1987 році.

Фільм складається з п’яти серій. Дії розгортаються у повоєнній Москві у серпні – листопаді 1945 року.

Десять негренят

Ймовірно, не випадково з численних творів Агати Крісті Говорухін обрав для екранізації Десять негренят. Це повість про суддю, який не зміг покарати злочинців відповідно до закону і розправився з ними “по совісті”.

Життя і дивовижні пригоди Робінзона Крузо

Ця екранізація роману Даніеля Дефо про пригоди нещасного, який вижив на безлюдному острові, стала дуже популярною не тільки у СРСР, а й за його межами: фільм став найпопулярнішим радянським фільмом у Польщі за все десятиліття. У кінотеатрах СРСР кінокартину подивилося 26,3 млн глядачів!

Ворошиловський стрілок

Картину називали антикапіталістичною хоча взагалі-то головний лиходій у ній – корумпований начальник міліції, а історія простої миролюбної людини, яка береться за зброю, оскільки довели – це класичний сюжет Голлівуду.

Благословіть жінку

Цей фільм вийшов на екрани у 2003 році і відразу полюбився глядачам своєю життєвістю. Фільм знятий за повістю І. Грекової Господиня готелю і розповідає про нелегку долю молодої дівчини, дружини офіцера. Дії розгортаються у 30-х роках XX століття.

У фільмі знялися такі відомі актори, як Світлана Ходченкова і Олександр Балуєв та інші. Кінокартина отримала не тільки любов глядачів, але і безліч нагород і премій.

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Нагадаємо, що Говорухін помер сьогодні вранці у санаторії Барвиха після важкої хвороби. Йому було 82 роки.