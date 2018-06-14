Боягузливий народ! Скандальні висловлювання Говорухіна про Україну

Сьогодні на 82 році життя помер Станіслав Говорухін. Він неодноразово гостро висловлювався щодо українсько-російського конфлікту, а ще активно виступав на підтримку Володимира Путіна.

Так, в інтерв’ю газеті Аргументи і факти у вересні 2014 року режисер сказав, що не відвідає більше Україну:

– Таку кров не змиєш. Може, через 100 років і помиримося, якщо Земля ще буде існувати. Але на відрізок решти мого життя я прекрасно розумію, що вже не поїду ні у Київ, ні у Харків.

Крім того, Говорухін заявив, що з гидливістю відноситься до Одеси, а жителів міста назвав “боягузливим народом”.

– А Одеса … Я з огидою ставлюся до міста. До городян, які дозволили зробити з собою таке. В Одесі ж мільйон з гаком жителів! Боягузливий народ – одесити. Я їх добре знаю … Таке неможливо було б у Севастополі – там кожен би взяв тесак, сокиру, рушницю. Є народи, що не залякаєш. Чеченці. Мужні, сильні. І вся історія їх така. А одесити заткнулись, злякалися і сидять … І поступово змінюють свої погляди. Зомбуються потроху і теж розповідають про москалів, які воюють з Україною …, – висловився режисер.

Крім цього, у ще одному інтерв’ю Станіслав Говорухін розповів, що вважає агресивну політику Росії щодо України абсолютно правильною і нормальною і підтримує “всією душею” президента РФ Володимира Путіна і “народ Донбасу”.

У той же час Говорухін розмірковував про “громадянську війну в Україні” та заявляв, що йде громадянська війна, “російська частина Донбасу бореться з національною частиною різношерстної України, яка ніколи не була єдиною”.

– Особливо нічого не зробиш, треба не уподібнюватися деяким українцям, не виховувати у народі ненависть до іншої національності, щоб у нас не виникло те, що там. Для них всі москалі на одне обличчя, ми всі для них мерзотники, вороги. Поки ми поділяємо український народ і його націоналістичних вождів – це зовсім різні пироги, так і повинно бути. Через мою позицію я на Україні небажаний гість. Я підтримую президента Росії Володимира Путіна і всією душею за народ Донбасу.

Оцінюючи політику Путіна по відношенню до України, Станіслав Говорухін зазначав, що поки вона правильна, але він не пророк і не знає, у що все це виллється.

– Поки у багатьох складних моментах наш президент поводився правильно, зокрема з Кримом. Зараз легко уявити, що було б у Криму, якби жителям Криму не дали провести референдум. Скільки б крові там пролилося! Було б важче, ніж на Донбасі. Але Крим однорідний, там росіяни, розбавлені татарами. У Донбасі не може бути результату 90% за приєднання до Росії. Вони голосують за незалежність, – висловився Говорухін.

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Нагадаємо, що сьогодні вранці у санаторії Барвиха після важкої хвороби помер Станіслав Говорухін.