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Джолі зробила гнівну заяву про розлучення з Піттом

Голлівудська актриса Анджеліна Джолі, яку суд зобов’язав дозволити Бреду Пітту частіше бачитися з дітьми, зробила офіційну заяву. У ній вона висловила ставлення до того, що відбувається.

Анджеліна Джолі

– З самого початку Анджеліна була сконцентрована на здоров’ї і інтересах дітей, тому особливо важливо було провести останнє судове засідання у приватному порядку. Сумно, що хтось з егоїстичних міркувань злив у пресу вибіркові частини протоколу засідання і створив неточну і неправильну картину , – сказала в офіційному коментарі Джолі, пише Newsme.

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Нагадаємо, днями у пресу потрапила інформація про те, що суддя зобов’язав Джолі дозволити 54-річному Пітту бачитися частіше з дітьми. Вищий суд округу Лос-Анджелеса постановив, що “відсутність відносин з батьком” буде завдавати “шкоду” шістьом спадкоємцям екс-подружжя. Якщо Джолі не виконає умови суду, то вона ризикує втратити першорядне фізичне опікунство над дітьми.

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