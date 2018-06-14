Йдеться про мільйони доларів! Ані Лорак погрузла в боргах

Українська співачка Ані Лорак, яка активно виступає у Росії, зізналася, що загрузла в колосальних боргах через своє нове шоу DIVA.

Ані Лорак зізналася, що грандіозне шоу DIVA обійшлося їй у кілька мільйонів доларів і загнало в боргову яму.

– Воно коштує стільки, що я зараз у боргах. І відпрацьовувати його буду найближчих кілька років точно. Цифри ми ще до кінця не знаємо, тому що розрахувалися не з усіма підрядниками, ми ще збираємо рахунки… Йдеться про мільйони доларів, – цитує співачку видання Сlutch.

Точну цифру Ані Лорак називати відмовилася, але додала, що витратила менше $5 млн.

Для шоу знадобилося більше 210 тонн обладнання, сцена-трансформер, близько 500 кінетичних підвісів для створення трюків у повітрі, 19 ліфтів, 240 сценічних костюмів і близько 3 годин живого звуку.

Над проектом, режисером якого став Олег Бондарчук, працювали команда з 250 чоловік.

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Шоу DIVA стало другим за витратами в російському шоу-бізнесі. На першому місці залишається Філіп Кіркоров.

Нагадаємо, грандіозне шоу DIVA Ані Лорак презентувала навесні цього року в Мінську. Потім співачка гастролювала в Америці та провела шоу в 5 російських містах. Пізніше сольні концерти Ані Лорак відбулися в Австралії – Мельбурні та Сіднеї.