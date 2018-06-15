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Помер Домінік Фонтана – барабанщик Елвіса Преслі

Домінік Джозеф Фонтана помер у віці 87 років.

Домінік Джозеф Фонтана

Домінік Джозеф Фонтана, який був барабанщиком відомого співака Елвіса Преслі, помер у штаті Теннессі (США) у віці 87 років, повідомляє ABC News.

Фонтана помер у себе вдома.

Дружина музиканта додала, що він ставився до всіх, як до своїх друзів.

Фонтана приєднався до Елвіса Преслі у 1955 році і працював з ним близько 14 років. У 2009 музиканта включили до Зали слави рок-н-ролу.

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До слова, в Нью-Йорку помер музикант і продюсер Реггі Лукас, який у 1983 році співпрацював з культовою співачкою Мадонною.

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