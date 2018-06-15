Слава з НеАнгелів знялася оголеною на ліжку у готелі (18+)

Солістка відомого українського поп-гурту НеАнгели Слава Камінська опублікувала фотографію, на якій вона постала абсолютно оголеною.
Знімок з’явився на її сторінці в Instagram.
Так, днями Камінська вирушила у Нью-Йорк, США. Артистка знялася у готельному номері, стоячи на ліжку абсолютно без одягу, а над нею виблискував напис KISS (Поцілунок). Віддалено фото нагадує кадр з еротичного фільму.
Більшість шанувальників Слави зазначили, що вона прекрасно виглядає і при цьому дуже смілива. Але знайшлися і ті, хто назвав знімок вульгарним, порівнявши Славу з дівчиною з кварталу червоних ліхтарів і навіть з дівчиною з будинку розпусти.
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До речі, пікантні знімки Бейонсе і Jay-Z у ліжку потрапили у мережу.
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