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У перуці та окулярах. Агілера заспівала в метро

Популярна співачка Крістіна Агілера та телеведучий Джиммі Феллон виконали кілька пісень на платформі в метро Нью-Йорка.

Крістіна Агілера

У рамках вечірнього шоу Джиммі Феллона The Tonight Show популярна співачка Крістіна Агілера дала міні-концерт у метро Нью-Йорка.

Одягнувши перуки, капелюхи та сонячні окуляри, Крістіна Агілера та Джиммі Феллон почали свій виступ із композиції Джорджа Майкла Freedom.

Згодом на платформі зібрався натовп, який почав знімати концерт на телефони. Коли Агілера та Феллон зняли перуки, присутні отетеріли.

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Співачка та телеведучий продовжили виступати під оплески юрби. Крістіна виконала власну композицію Fighter, а також пісню Арети Франклін Think.

До слова, у травні Крістіна Агілера вперше за 6 років презентувала пісню. У кліпі співачка знялася повністю оголеною.

Фото: Кадр із відео

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