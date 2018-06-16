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Помер відомий диригент Геннадій Рождественський

Помер диригент і піаніст Геннадій Рождественський. Йому було 87 років.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Рождественський  помер вранці 16 червня “після тривалої хвороби”.

Геннадій Рождественський народився 4 травня 1931 року у Москві. Навчався у Музичній школі імені Гнесіних і у Центральній музичній школі як піаніст. У 1954 році закінчив Московську консерваторію.

Був головним диригентом і художнім керівником Великого симфонічного оркестру Центрального телебачення і Всесоюзного радіо (1961-1974 роки), головним диригентом і художнім керівником Великого театру (1964-1970 роки, 2000-2001 роки). З 2012 року був музичним керівником московського Камерного музичного театру ім. Б.А. Покровського. У 1976 році йому було присвоєно звання народного артиста СРСР. Лауреат Ленінської премії (1970 рік) і Державної премії РФ (1996 рік).

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Нагадаємо, що 14 червня після тривалої хвороби помер режисер Станіслав Говорухін.

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