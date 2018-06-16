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Український музикант виступив за позбавлення громадянства жителів Донбасу

Лідер гурту Kozak System Іван Леньо запропонував позбавити жителів Донбасу громадянства України.

Іван Леньо

Лідер гурту Kozak System Іван Леньо заявив під час інтерв’ю на 5 каналі, що жителів Донбасу необхідно позбавити громадянства України.

– Як продовжувати українцям жити разом із такими людьми, які співають про російських офіцерів? Я впевнений, що потрібно заборонити їм бути громадянами України, – сказав Леньо.

Він також висловився проти того, аби такі люди обирали українську владу.

Читайте: Деокупація Донбасу: жителі трьох селищ зможуть отримувати соцвиплати

До слова, президент Петро Порошенко вважає, що миротворці ООН зможуть “вичавити” російських окупантів з території України.

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