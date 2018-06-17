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Бейонсе та Jay-Z зняли кліп у Луврі

Співачка Бейонсе та репер Jay-Z випустили спільний кліп на пісню Apeshit з альбому Everything is Love.

Бейонсе та Jay-Z

Нове відео на пісню Apeshit Бейонсе та Jay-Z зняли в паризькому Луврі.

У кліпі подружжя позує біля картини Мона Ліза Леонардо да Вінчі. Режисером відео став Рікі Сез.

Читайте: Бейонсе та Jay-Z у ліжку – пікантні знімки потрапили у мережу (18+)

Зауважимо, що пісня Apeshit увійшла в спільний альбом Бейонсе та Jay-Z під назвою Everything is Love. Подружжя випустило його під псевдонімом The Carters.

Альбом складається з дев’яти треків і поки доступний для прослуховування тільки на стрімінг-сервісі Tidal, що належить Jay-Z.

Тим часом зірка реаліті Кім Кардашян зробила заяву про свою участь у президентських виборах у США.

Фото: Кадр із відео

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