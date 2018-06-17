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Ніколи не кажи ніколи! Кардашян про участь у виборах президента США

Телеведуча та зірка реаліті Кім Кардашян не виключила, що може балотуватися на пост президента США.

Кім Кардашян

Про це Кім Кардашян розповіла в інтерв’ю CNN.

Відповідаючи на запитання ведучого, чи не хотіла б вона балотуватися у президенти США, Кардашян відповіла, що “навряд чи буде займатися цим питанням зараз”.

Однак вона не виключає такого варіанту розвитку подій.

– Ніколи не говори ніколи! Але це не було б схожим на мене, – підкреслила Кардашян.

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Кардашян зауважила, що завдяки її правозахисній діяльності їй вдалося домогтися звільнення екс-фотомоделі Еліс Мері Джонсон, що відбувала довічне ув’язнення.

На думку Кардашян, це свідчить про можливість використовувати її платформу для вирішення проблем багатьох інших людей.

Нагадаємо, раніше Кім Кардашян зустрілася з Дональдом Трампом і обговорила з ним тюремну реформу в США.

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