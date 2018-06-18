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Килимок з ванної: Ані Лорак розкритикували за дивний наряд

Українську співачку Ані Лорак розкритикували шанувальники за безглуздий наряд.

Знімок вона опублікувала в Instagram.

На ньому вона зображена у дивній сукні з чорної тканини і бахроми.

Наряд Ані Лорак багато хто назвав несмаком, а також деякі фанати зазначили, що він зовні нагадує килим.

– Ви замоталися у килим? Як пташеня. Ух яке гарне чудо у пір’ях!!! – написали шанувальники.

Також вони додали, що у такій сукні відома артистка нагадує “мокре пташеня”.

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До речі, Ані Лорак не вперше потрапляє під шквал критики через безглузді наряди. Наприклад, раніше вона одягла коротку сукню, яка нагадала шанувальникам люстру.

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