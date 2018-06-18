Супергерої, Зоряні війни та анімація – фільми Disney до 2020 року

Студія Disney розповіла про дати виходу своїх фільмів.

Студія Disney оприлюднила дати виходу своїх фільмів до 2020 року, повідомляє The Hollywood Reporter.

До кінця 2018 року студія планує випустити іще 5 фільмів:

Людина-мураха і Оса — 6 липня;

Крістофер Робін — 3 серпня;

Лускунчик і чотири королівства — 2 листопада;

Ральф проти інтернету — 21 листопада;

Мері Поппінс повертається — 25 грудня.

У 2019 році Disney покаже 11 фільмів:

Капітан Марвел — 8 березня;

Дамбо — 29 березня;

Месники 4 — 3 травня;

Аладдін − 24 травня;

Історія іграшок 4 — 21 червня;

Король Лев — 19 липня;

Артеміс Фаул — 9 серпня;

Ноель — 8 листопада;

Холодне серце 2 — 27 листопада;

Круїз по джунглях — 20 грудня;

Зоряні війни. Епізод 9 — 20 грудня.

На 2020 рік наразі заплановані тільки Мулан (27 березня) та Індіана Джонс 5 (10 липня).

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До слова, у мережі з’явився перший тизер-трейлер фільму про слоненя Дамбо.