Синтез електро і класики – новий напрямок музики

З’явився новий, неординарний, інтелектуальний синтез електронної музики та класичного співу під назвою Boxedge & Maryana Bodnar Project.

Проект з’явився як експериментальна робота італійського композитора та саунд-продюсера Алессандро Бемпорада (Boxedge – сценічне ім’я) та української сопрано Мар’яни Боднар над синглом Invocation.



Реліз офіційно вийшов на Spotify, Itunes, Google Play, Deezer, Amazon Music у червні 2017 та виявився надзвичайно успішним, цікавим та творчим. Уже у серпні у Тоскані було відзнято незвичайний, наповнений символами та конотаціями кліп до цього синглу та почалась робота над наступними музичними релізами – Under the Moon, Sing for Absolution, Mirror. Проект залишається вільним від вузьких художніх категорій та опирається виключно на процеси творчості, дослідження, експериментування та інновації.

Boxedge, як музикант сформувався під впливом таких артистів, як Depeche Mode, Kraftwerk, Enigma, Dead Can Dance, Гарі Нуман, Жан Мішель Джарр. У той же час його електронна музика занурена в сучасні атмосфери техно, трансу та dark ambient.

