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5 хітів XXXTentacion: що співав Джасем Дуейн Онфрой

Творчість Джасема Дуейна Онфроя індивідуальна і виділяється з натовпу SoundCloud-реперів.

20-річний XXXTentacion помер від вогнепального поранення в Майамі, США.

У підлітковому віці Онфре слухав важкий метал, рок і реп, а також займався в хорі за рекомендацією матері і тітки.

Про музичну кар’єру хлопець задумався лише у 2013 році, коли опинився в дитячій колонії. Там він познайомився зі Ski Mask the Slump God.

За півтора року кар’єри XXXTentacion записав чотири EP, а також отримав звинувачення у здирстві і вторгненні на приватну територію.

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По справжньому слава до артиста прийшла після того, як вийшов трек Look at Me. Тоді йому було всього 18 років.

На сьогодні найважливішою роботою в кар’єрі Онфроя є його дебютний альбом 17.

Глибина і біль звучать в його нових треках SAD! і Changes. Обидва сингли присвячені любовним переживанням. У них XXXTentacion міркує про те, яким сильним й убивчим може бути це почуття, наскільки воно мінливе і нестабільне.

Раніше Факти ICTV писали, що біографія Джаса Двейна Онфроя трагічна та наповнена насиллям

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