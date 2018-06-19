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Найкращий фільм і серіал 2018 за версією MTV Movie Awards

На церемонії нагородження MTV Movie Awards 2018 найкращим фільмом став Чорна пантера Райана Куглера, а найкращим серіалом визнали Дивні дива.

MTV Movie Awards визначилися з найкращим фільмом 2018, про це повідомляє телеканал CNN.

Так, найкращим фільмом визнали американський художній фільм 2018 року Чорна пантера, знятий Райаном Куглером за мотивами коміксів Стена Лі і Джека Кербі про вигаданого персонажа видавництва Marvel Comics.

У номінації також змагалися Чудо-жінка, Месники: Війна нескінченності, Воно і Ульотні дівчатка.

– Цей фільм не просто для “кольорових людей” – він універсальний, він для всіх. Це те, що я хочу донести до всіх, – заявив актор Майкл Б. Джордан на церемонії вручення премії.

Найкращим серіалом був визнаний Дивні дива, що обійшов Гру престолів, 13 причин чому і Рівердейл.

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Нагадаємо, як фанат Marvel встановив рекорд за переглядами Месників 3.

Фото: Getty Images

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