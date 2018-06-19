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У США вбили репера Джиммі Уопо

Джиммі Уопо помер від вогнепального поранення в Піттсбурзі, штат Пенсільванія (США).

Джиммі Уопо і його друга розстріляли в Піттсбурзі ввечері в понеділок, 18 червня, з машину, яка проїжала повз, повідомляє BBC.

Прибулі на місце події поліцейські знайшли в автомобілі двох чоловіків з вогнепальними пораненнями. Їх доставили в лікарню, але Джиммі Уопо помер. Друга людина, чия особа не розкривається, знаходиться в стабільному стані.

Читайте: Зґвалтування і наркотики: хто такий XXXTentacion

Смерть Джиммі Уопо (справжнє ім’я – Тревон Смарт. – Ред.) підтвердив його менеджер Тейлор Меглін.

Раніше Факти ICTV писали, що у той день XXXTentacion помер в Маямі від вогнепального поранення.

Фото: woponese.

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