У США вбили репера Джиммі Уопо

Джиммі Уопо помер від вогнепального поранення в Піттсбурзі, штат Пенсільванія (США).
Джиммі Уопо і його друга розстріляли в Піттсбурзі ввечері в понеділок, 18 червня, з машину, яка проїжала повз, повідомляє
BBC.
Прибулі на місце події поліцейські знайшли в автомобілі двох чоловіків з вогнепальними пораненнями. Їх доставили в лікарню, але Джиммі Уопо помер. Друга людина, чия особа не розкривається, знаходиться в стабільному стані.
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Смерть Джиммі Уопо (справжнє ім’я – Тревон Смарт. –
Ред.) підтвердив його менеджер Тейлор Меглін.
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Раніше Факти ICTV писали, що у той день
в Маямі від вогнепального поранення. XXXTentacion помер
Фото: woponese.
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