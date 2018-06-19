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Як дівчинка: Пугачова в шортах без макіяжу здивувала шанувальників

69-річна російська співачка Алла Пугачова здивувала своїх прихильників новим фото.

Знімок артистка опублікувала в Instagram.

На фото співачка позує у білих кедах, джинсових шортах та картатій сорочці.

Читайте: У соцмережах повідомили про смерть Пугачової

Шанувальники одразу засипали Пугачову компліментами щодо її вигляду: Відкрийте секрет вічної молодості, Розумниця, красуня, жива, сучасна, щаслива!, Вічно юна.

Ах,если… Солнце в небе — это очень,очень хорошо!

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)

Раніше Факти ICTV писали, що Максим Галкін опублікував на своїй сторінці в Instagram фото Алли Пугачової, яка помітно помолодшала.

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