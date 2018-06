Зґвалтування і наркотики: хто такий XXXTentacion

Джасей Двейн Онфрой (Jahseh Dwayne Onfroy. – Ред.) більше відомий, як XXXTentacion (від ісп. Tentación – спокуса, а приставка XXX взята через любов артиста до порнографії) – американський репер з Лодергілла, Флорида.

XXXTentacion помер в Маямі від вогнепального поранення. Біографія Джаса Двейна Онфроя трагічна та наповнена насиллям – детальніше у матеріалі Фактів ICTV.

Важке дитинство і проблеми із законом

Джасей Онфрой народився 23 січня 1998 року в штаті Флорида, США. Батьки байдуже ставилися до дитини і не займалися його вихованням. Будучи підлітком, Джасей у своєму неблагополучному районі промишляв крадіжками, торгівлею наркотиками, зберіганням зброї. Через це у хлопчика були постійні проблеми із законом, внаслідок чого його відрахували з місцевої школи.

Мати Онфроя займалася особистим життям, а батько часто потрапляв до в’язниці. Під час чергового ув’язнення глави сімейства, мати виставила з речами Джасея з дому, тому артисту доводилося деякий час жити у бабусі.

Музична кар’єра

Через агресивну поведінку, постійні бійки, продаж наркотичних засобів, автоугонів, в 2014-му молодий чоловік на рік потрапляє в дитячу колонію. Тут Екс завів цікаві знайомства і подружився з музикантом $ki Mask The Slump God. У той період Джасей серйозно захопився хіп-хопом і вже 2014 він випустив свою першу пісню Vice City під псевдонімом XXXTentacion. У тому ж році виконавець презентував в інтернеті два міні-альбома The Fall і Ice Hotel. Всі композиції були записані на вкрай дешевий мікрофон, а зведені на ноутбуці.

Пізніше на XXXTentacion звернули увагу хлопці з групи $uicideBoy$, які запропонували стати того спеціальним гостем під час їхнього туру по країні.

У наприкінці 2015 року Джасей випустив пісню Look At Me, яка почала набирати популярність в мережі.

У першій половині 2017 Джасей виклав у вільний доступ 3 релізу: мікстейп I Need Jesus і Revenge, а також збірник Bad Vibes Forever. 26 червня побачила світ третя частина спільного альбому з Members Only, а 25 серпня репер поповнив дискографію повноцінним студійним сольником під назвою 17. Альбом зайняв 2 місце в чарті Billboard 200.

16 2018 рік березень артист представив альбом під назвою “?“, який складається з 18 різнопланових композицій, що розповідають про важку меланхолії та надії на веселе завтра.

Тюрма та особисте життя

Влітку 2016 хлопця посадили до в’язниці за звинуваченням у збройному вторгненні додому, грабежі і побиття із застосуванням вогнепальної зброї. Після 4-місячного позбавлення волі репер був випущений на свободу.

Він знову почав жити разом зі своєю дівчиною Женевою, яка відрізнялася хворобливою тягою до наркотиків і невірністю. У пари постійно відбувалися конфлікти, а Джасей, будучи вкрай ревнивим юнаком із нестабільною психікою, кілька разів сильно бив свою подругу через зраду і підозри в них.

Через це восени 2016 XXXTentacion затримала поліція за звинуваченням у побитті його подруги, яка на той момент стверджувала, що вагітна.

Варто відзначити, що Джасей приписували не тільки звинувачення у домашньому насильстві, а й в недотриманні умов умовно-дострокового звільнення, а також у підробці показань свідків. Реперу могли дати близько 10 років в’язниці, проте вже в березні 2017, рівно через 6 місяців ув’язнення він був випущений на свободу під заставу.

Смерть

18 червня 2018 року в місті Майамі на виїзді з магазину мотоциклів до автомобіля Джасея підбіг невідомий і зробив кілька пострілів з вогнепальної зброї, забравши сумку від Louis Vuitton, після чого зник у невідомому напрямку.

Музикант був знайдений у коматозному, критичному стані і доставлений у лікарню. За офіційними даними, 20-річний XXXTentacion загинув, не виходячи з коми. Смерть підтвердила поліція Флориди і мати репера.

Раніше Факти ICTV писали, що помер колишній гітарист легендарної британо-американської групи Fleetwood Mac Денні Кіруен. Йому було 68 років.

Фото: Lovebscott, Billboard, kenny, Iron Nike.