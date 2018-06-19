Зірка Гри престолів заявила про завершення зйомок

Актриса Емілія Кларк заявила про те, що її участь у популярному серіалі Гра престолів завершилася.

Актриса Емілія Кларк, яка зіграла роль Дейєнеріс Таргарієн у Грі престолів, написала в Instagram про завершення зйомок.

Однак актриса не уточнила, чи стосується це її участі у серіалі або ж завершення зйомок останнього сезону.

– Відправилася на човні до острова, щоб попрощатися з землею, яка була моїм будинком протягом майже десятиліття. Це була справжня подорож Гри престолів. Спасибі за життя, про яке я навіть не мріяла, і за сім’ю, за якою я не перестану сумувати, – написала Кларк.

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До слова, Джордж Мартін написав книгу Вогонь і кров, в якій розповів, що відбувалося за 300 років до подій, показаних в Грі престолів.