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Ані Лорак повернулася в Україну

Українська співачка Ані Лорак, яка останні кілька років живе і працює у Росії, привезла свою дочку Софію в Україну.

Артистка розмістила у соціальній мережі знімок дівчинки і поставила під ним геолокацію Україна.

Фото опубліковано в Instagram-акаунті Ані Лорак.

На знімку дівчинка стоїть на широкому підвіконні у красивому святковому вбранні.. Ймовірно, знімок був зроблений у квартирі Кароліни.

Читайте: Лобода готує “космічне шоу” в Москві. України в графіку концертів немає

До речі, раніше Ані Лорак розкритикували шанувальники за безглуздий наряд, назвавши його килимком з ванної.

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