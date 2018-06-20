BeLive 2018: розклад фестивалю

Перший літній мультикультурний фестиваль BeLive 2018 стартує на НСК Олімпійський у Києві вже 21 червня і триватиме 4 дні – до 24 червня.
На фестивалі будуть представлені 3 сцени, зона для перегляду фільмів, спортивна зона, арт-зона, дитяча зона та інші. До речі, Факти ICTV публікували докладний гід по всім активностям заходу.
На музичних сценах фестивалю виступатимуть легендарні Jamiroquai, Parov Stelar band, Hurts, і не менш талановиті Everything Everything і HONNE.
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Організатори BeLive 2018 вже склали розклад виступів виконавців і графік проведення інших заходів.
Повний розклад фестивалю BeLive 2018:
Раніше Факти ICTV публікували фінальний лайн-ап Festival Park 2018.
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