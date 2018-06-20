Ніколь Кідман – 51! Цікаві факти, найкращі фільми і найсексуальніші образи

Сьогодні відомій австралійській актрисі Ніколь Кідман виповнюється 51 рік. Ми зібрали найцікавіші факти про знаменитість, згадали найкращі фільми і зібрали сексуальні образи зірки.

Ніколь Кідман – лауреат премії Оскар 2003 роки за роль Вірджинії Вулф у фільмі Годинники (перша актриса з Австралії, що отримала цю нагороду в номінації Найкраща жіноча роль).

Володарка чотирьох премій Золотий глобус (1996, 2002, 2003, 2018), призу Срібний ведмідь (2003), премії BAFTA (2003), премії Еммі (2017) та премії Сатурн (2002).

Цікаві факти

Актриса народилася на Гавайських островах. Батьки довго не могли придумати для своєї дочки ім’я. Врешті-решт вони назвали свою дочку в честь чарівного слоненяти Хокулані – улюбленця всіх відвідувачів в зоопарку Гонолулу, яке народилося майже одночасно з майбутньою актрисою.

Кідман – лівша від народження, проте вона навчилася писати правою рукою вже в зрілому віці. Актриса пішла на це заради зйомок у фільмі Годинники, де вона зіграла роль письменниці-правші Вірджинії Вульф.

– Я навчилася писати правою рукою, хоча це було нелегко. Багато хто вважав мене божевільною, а я впевнена, що це було необхідно, – зізналася Ніколь в одному з інтерв’ю.

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У відповідь на питання про те, в чому секрет її краси і молодості, Кідман якось сказала, що ніколи не виходить з дому без шапки і сонячних окулярів.

Актриса не переносить метеликів і у неї алергія на полуницю.

Під час зйомок у фільмі Портрет леді Кідман була змушена носити корсет, який стягував її талію до 48 см, а під час зйомок у фільмі Мулен Руж Кідман зламала ребро, через що зйомки фільму були припинені.

Актриса часто бере участь у різних соціальних акціях, бере участь в групах по боротьбі з раком грудей і допомоги безпритульним дітям; у 2004 році вона була названа ООН “громадянином світу”, а також номінована організацією ЮНІСЕФ у посли доброї волі.

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Найкращі фільми

Миротворець (1997)

З широко закритими очима (1999)

Годинники (2002)

Відплата (2013)

Принцеса Монако (2014)

Перш, ніж я засну (2014)

Лев (2016)

Маленька велика брехня (2017)

Найчарівніші образи актриси













Ніколь Кідман – 51! Цікаві факти, найкращі фільми і найсексуальніші образи / 7 фотографий

Нагадаємо, Ніколь Кідман і Марго Роббі разом знялися для глянцю.

Фото: Getty, Dreamstime