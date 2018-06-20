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Пол Маккартні випустив дві нові пісні

Пол Маккартні випустив дві нові пісні – Come On To Me і I Don’t Know.

На You Tube обидва трека вийшли у форматі Lyric Video: пісню супроводжує анімований відеоряд з текстом.

Маккартні також оголосив, що 7 вересня 2018 року вийде його новий альбом, до якого увійдуть ці пісні. Альбом називається Egypt Station на честь картини, написаної музикантом.

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До речі, співачка Бейонсе та репер Jay-Z випустили спільний кліп на пісню Apeshit з альбому Everything is Love.

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