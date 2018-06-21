Британську королеву краси Софі Градон знайшли мертвою

Західні ЗМІ повідомляють, що Міс Великобританії 2009 та відому 32-річну актрису Софі Градон знайшли мертвою.

Причина смерті поки невідома, пише УНІАН.

Софі Гардон померла за загадкових обставин увечері 20 червня в Медберне (графство Нортамберленд).

На тілі актриси не було жодних зовнішніх ознак насильницької смерті, більше стане відомо після розтину.

Хлопець королеви краси Аарон Армстронг на своїй сторінці у Facebook підтвердив смерть Софі Гардон.

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– Я ніколи не забуду цю усмішку, я так сильно тебе люблю, ти мій світ назавжди, – написав він під спільним фото.

У 2009 році Софі Градон завоювала корону Міс Великобританія, а в 2016 році стала учасницею популярного в Британії реаліті-шоу Love Island.

Нещодавно у віці 90 років померла відома британська актриса Юніс Гейсон, яка була дівчиною Джеймса Бонда у першому фільмі про агента 007.

Фото: sophiegradon