“Нове кіно Карпат”: 7 стрічок на Кінофорумі Transcarpatia, які не можна пропустити

Претенденти на Оскар – українська стрічка Рівень чорного, шведський сатиричний фільм Квадрат і документальне кіно Процес про Олега Сенцова. Які фільми покажуть на Форумі Via Carpatia.

З 23 по 25 червня у селі Криворівня на Івано-Франківщині пройде кінофорум Transcarpatia. Його влаштують у рамках Першого Міжнародного форуму країн Східної та Центральної Європи Via Carpatia, повідомляє Espreso.tv.

Близько 20 стрічок впродовж трьох днів покажуть у панелі Нове кіно Карпат. Ці стрічки створили у країнах Карпатського Єврорегіону. Усі вони отримали визнання на міжнародних кінофестивалях.

Глядачі побачать українське, копродукційне та іноземне кіно.

Люм’єри!

Режисер: Тьєррі Фремо

Країна: Франція

Родоначальники кінематографу Брати Люм’єри створили перший у світі фільм у березні 1895 року. Саме від них розпочинається історія кіномистецтва.

Фільм складається з 11 частин. У картині використані фрагменти з більш ніж ста фільмів Люмєерів. За кадром – голос Тьєррі Фремо, директора Канського кінофестивалю, одного з найбільших фанатів та фахівців кінематографа. Він занурює у світ класики кіно з відомим тонким французьким гумором, стильно, легко і разом з тим пізнавально.

Квадрат

Режисер: Рубен Естлунд

Країна: Швеція

Крістіан працює куратором музею сучасного мистецтва. Після розлучення самотужки виховує двох дочок. Він – сучасний чоловік, який користується останніми гаджетами, їздить на електрокарі і бере участь у благодійних заходах.

Квадрат – нова інсталяція в його галереї. За задумом Кристіана, Квадрат має спонукати відвідувачів до любові та альтруїзму. Але коли у Крістіана крадуть мобільний телефон – він забуває власні гуманістичні ідеали і вирішує самотужки покарати злодюжок.

Шведський режисер Рубена Естлунда – володар головної премії Канського кіфестивалю Золотої пальмової гілки. Фільм отримав 5 кінопремій Європейської кіноакадемії у номінаціях Найкращий європейський фільм та Найкращий європейський комедійний фільм. Також фільм отримав нагороду за Найкращу режисерську роботу.

В ролях: Клас Банг, Елізабет Мосс, Домінік Вест, Террі Нотарі, Лінда Анбор, Крістофер Лессо.

Вбивство священного оленя

Режисер: Йоргос Лантимос

Країна: Велика Британія, Ірландія

У центрі сюжету – родина успішного кардіохірурга Стівена Мерфі. Щодня він рятує життя, та одного разу усе іде не за планом.

Чи то просто нещасний випадок, чи то через те, що перед операцією Стівен хильнув чарку – під його скальпелем помирає пацієнт. У нього залишається дружина і син-підліток на ім’я Мартін. Хлопчик стає проблемою для хірурга, переслідує його і погрожує.

Підліток вимагає від лікаря Мерфі надскладних рішень та вчинків. В розпачі Стівен розповідає про ситуацію своїй дружині Анні, і вони разом намагаються знайти вихід. Проте, кожен з варіантів –жахливий і завдає болю іншим.

Фільм – переможець минулорічного Канського фестивалю в номінації Кращий сценарій.

У ролях: Ніколь Кідман та Колін Фарелл.

Рівень чорного

Режисер: Валентин Васянович

Країна: Україна

У житті 50-річного весільного фотографа Костянтина настає чорна смуга. Все, що він любить – назавжди відходить у минуле. Кожного дня він фотографує чиїсь щасливі моменти, свята стали для нього лише рутиною. Він відчуває себе самотнім і дуже важко переживає кризу середнього віку. У свої 50 Костя вчиться радіти життю і починає все наново.

Український документально-ігровий драматичний фільм Валентина Васяновича.

На Одеському міжнародному кінофестивалі ця кіноробота стала кращим повнометражним фільмом за версією Асоціації міжнародної кінопреси.

Також Рівень чорного від України боровся за премію Американської кіноакадемії Оскар у категорії Найкращий фільм іноземною мовою у 2017 році.

У ролях: Костянтин Мохнач, Катерина Молчанова.

Молодий Годар

Режисер: Мішель Хазанавічус

Країна: Франція

Це біографічне кіно про життя відомого французького режисера Жан-Люк Годар. Він стояв біля витоків французької нової хвилі 1950-60-х років. Годар – володар нагород Золотий ведмідь і Золотий лев.

Молодий Годар – історія періоду зйомок Китаянки, а також роману режисера й виконавиці головної ролі та його майбутньої дружини Ганни Вяземські.

Зустріч відбулася в насичений період життя лідера нової хвилі. Публіка неоднозначно сприймає його новий фільм, а сам Годар з головою поринає у революційні травневі події у Франції 1968 року.

На останньому диханні, Жінка є жінка, Жити своїм життям, Презирство, Альфавілль та Дві або три речі, які я про неї знаю – це деякі з 120 робіт Жан-Люка Годара. У 2011 році він отримав Оскара за внесок у розвиток кінематографа.

Стрічку було відібрано для участі в конкурсній програмі минулорічного Каннського міжнародного кінофестивалю у головній номінації на нагороду Золота пальмова гілка. Сам режисер документальної стрічки Мішель Хазанавічус – володар премії Оскар за фільм Артист 2012 року.

Сам Жан-Люк Годар назвав цю роботу “безглуздою, безглуздою ідеєю”.

У ролях: Стейсі Мартін, Луї Гаррель, Береніс Бежо.

Процес: Російська держава проти Олега Сенцова

Режисер: Аскольд Куров

Країна: Україна

Коли в 2014-му над українським режисером Сенцовим розпочалося судилище в Росії – колега та друг в’язня Куров вирішив провести власне розслідування.

Процес: Російська держава проти Олега Сенцова – документальний фільм Аскольда Курова про протистояння людини та тоталітарного режиму.

Історію Олега Сенцова автори проекту розповідають через його тексти, інтерв’ю з його близькими та соратниками по Майдану. Зйомки розпочалися одночасно в Україні та Росії і тривали більше року.

Олег Сенцов – український режисер, активіст Євромайдану, уродженець Криму, активний противник анексії Криму, який не боявся публічно висловлювати свою проукраїнську позицію.

У травні 2014 року його заарештували співробітники російських спецслужб та висунули звинувачення у плануванні теракту і перевезли до Москви. Через півроку Сенцова засудили до 20 років ув’язнення.

Світова прем’єра стрічки відбулася на Берлінському міжнародному кінофестивалі в лютому 2017 року.

Школа №3

Режисер: Ґеорґ Жено, Єлизавета Сміт

Країна: Україна, Німеччина

Містечко Миколаївка на Донеччині. Влітку 2014 року декілька снарядів потрапляє в місцеву Школу №3, перетворивши її на руїни. Сюжет картини – історії тринадцяти учнів цієї школи. Історії підлітків, які живуть між війною та миром. Вони дружать, закохуються, мріють, планують своє майбутнє під обстрілами.

Глядачу пропопнують 13 монологів підлітків, які мислять, як дорослі.

Школа №3 – копродукційний документальний фільм України та Німеччини режисерів Ґеорґа Жено та Єлизавети Сміт.

Стрічка отримала Гран-прі на Берлінському міжнародному фестивалі в 2017 році в програмі Generation 14+.

Більш детальну інформацію про Перший Міжнародний форум країн Східної та Центральної Європи Via Carpatia можна знайти на офіційному сайті або на сторінці у Facebook.