Топ-20 треків літа 2018

Якщо ви не знаєте, що послухати влітку, Факти ICTV склали список популярних пісень 2018. Ці 20 хітів гарантовано зроблять літо яскравішим!
У 2018 році українські виконавці випустили чимало крутих треків.
Факти ICTV зібрали плейлист із 20 музичних новинок, які ви точно будете слухати цього літа.
Время и Стекло – Е,Бой
Океан Ельзи – В небо жене
LOBODA – SuperStar
Макс Барських – Сделай громче
Оля Полякова – Королева ночи
Pianoбой – Все, що тебе не вбиває
KAZKA – Плакала
Сергій Бабкін – Хто далі йде
NK – Тримай
MOZGI – Влажный пляжный движ
Оля Цибульська – Сукня біла
MONATIK – То, от чего без ума
Джамала – Крила
Друга ріка – Секрет
The Hardkiss – Мелодія
Onuka – Guns don’t shoot
Melovin – Under the ladder
Machelle Andrade – Musica
Время и Стекло – ТОП
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Нагадаємо, 21 червня у Києві стартує перший літній мультикультурний фестиваль BeLive 2018. Організатори вже презентували розклад виступів виконавців.