Топ-20 треків літа 2018

Якщо ви не знаєте, що послухати влітку, Факти ICTV склали список популярних пісень 2018. Ці 20 хітів гарантовано зроблять літо яскравішим!

У 2018 році українські виконавці випустили чимало крутих треків.

Факти ICTV зібрали плейлист із 20 музичних новинок, які ви точно будете слухати цього літа.

Время и Стекло – Е,Бой

Океан Ельзи – В небо жене

LOBODA – SuperStar

Макс Барських – Сделай громче

Оля Полякова – Королева ночи

Pianoбой – Все, що тебе не вбиває

KAZKA – Плакала

Сергій Бабкін – Хто далі йде

NK – Тримай

MOZGI – Влажный пляжный движ

Оля Цибульська – Сукня біла

MONATIK – То, от чего без ума

Джамала – Крила

Друга ріка – Секрет

The Hardkiss – Мелодія

Onuka – Guns don’t shoot

Melovin – Under the ladder

Machelle Andrade – Musica

Время и Стекло – ТОП

СКАЙ – Давай втечемо

Нагадаємо, 21 червня у Києві стартує перший літній мультикультурний фестиваль BeLive 2018. Організатори вже презентували розклад виступів виконавців.