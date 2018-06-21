Цой – живий! Невідомі факти і смерть під питанням

Віктор Цой сьогодні, 21 червня, відзначив би свій 56-й день народження. Біографія артиста наповнена цікавими фактами, а єдиної відповіді про смерть рокера немає ні для кого.

Віктор Цой народився 21 червня 1962 року. Сьогодні засновник і лідер рок-групи Кіно відзначив би свій 56-й день народження.

Музика Цоя кардинально змінила російський рок, виконавець збирав повні стадіони і став кумиром декількох поколінь.

15 серпня 1990 року Віктор Цой загинув в автокатастрофі за декілька десятків кілометрів від Риги, коли повертався з рибалки в Юрмалі, де він проводив відпочинок.

8 найменш відомих фактів з життя Цоя

Перший виступ Цоя у Києві (квартирник у будинку неподалік столичної прокуратури) закінчився депортацією до Москви.

Рок-зірка не міг переносити вигляду крові.

У 1983-му Цой намагався відкосити від армії у знаменитій пітерській психіатричній лікарні.

Віктор був дуже сором’язливим “і з жінками, і взагалі”, згадує його близький друг Олексій Рибін в інтерв’ю Московському Комсомольцю.

Попри чорнобильську катастрофу, Цой приїхав до Києва на зйомки у фільмі-дипломній роботі Сергія Лисенка Конец каникул.

Артист був майстром різьблення по дереву. Вперше на екрани ТБ він потрапив через участь в програмі Монітор, де і показав цей свій талант.

Рокер відвідував концерти Леонтьєва та Боярського.

Цой зловживав словами-паразитами такими як: “как бы” та “на самом деле”.

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Смерть Цоя

Що ж це насправді було – нещасний випадок, самогубство чи щось інше?

Офіційна версія. Слідство вважає, що Цой заснув за кермом на швидкості 120 км/год та вилетів на зустрічну смугу, де врізався в автобус.

Що думають товариші. Товариш Цоя – пітерський музикант Олексій Вишня – вірить у те, що лідер групи Кіно міг сісти за кермо насправді втомленим. А тому міг і заснути.

Версія водія автобуса. Яніс Фібікс – той самий водій Ікаруса, з яким зіштовхнувся москвич, не відкидає версії того, що убивство Цоя була спецоперацією КДБ через антирадянські погляди виконавця.

Вічні пісні Цоя

Перемен

Звезда по имени Солнце

Группа крови

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