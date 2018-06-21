Цой – живий! Невідомі факти і смерть під питанням

Віктор Цой сьогодні, 21 червня, відзначив би свій 56-й день народження. Біографія артиста наповнена цікавими фактами, а єдиної відповіді про смерть рокера немає ні для кого.
Віктор Цой народився 21 червня 1962 року. Сьогодні засновник і лідер рок-групи Кіно відзначив би свій 56-й день народження.
Музика Цоя кардинально змінила російський рок, виконавець збирав повні стадіони і став кумиром декількох поколінь.
15 серпня 1990 року Віктор Цой загинув в автокатастрофі за декілька десятків кілометрів від Риги, коли повертався з рибалки в Юрмалі, де він проводив відпочинок.
8 найменш відомих фактів з життя Цоя
Перший виступ Цоя у Києві (квартирник у будинку неподалік столичної прокуратури) закінчився депортацією до Москви.
Рок-зірка не міг переносити вигляду крові.
У 1983-му Цой намагався відкосити від армії у знаменитій пітерській психіатричній лікарні.
Віктор був дуже сором’язливим “і з жінками, і взагалі”, згадує його близький друг Олексій Рибін в інтерв’ю Московському Комсомольцю.
Попри чорнобильську катастрофу, Цой приїхав до Києва на зйомки у фільмі-дипломній роботі Сергія Лисенка Конец каникул.
Артист був майстром різьблення по дереву. Вперше на екрани ТБ він потрапив через участь в програмі Монітор, де і показав цей свій талант.
Рокер відвідував концерти Леонтьєва та Боярського.
Цой зловживав словами-паразитами такими як: “как бы” та “на самом деле”.
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Смерть Цоя
Що ж це насправді було – нещасний випадок, самогубство чи щось інше?
Офіційна версія. Слідство вважає, що Цой заснув за кермом на швидкості 120 км/год та вилетів на зустрічну смугу, де врізався в автобус.
Що думають товариші. Товариш Цоя – пітерський музикант Олексій Вишня – вірить у те, що лідер групи Кіно міг сісти за кермо насправді втомленим. А тому міг і заснути.
Версія водія автобуса. Яніс Фібікс – той самий водій Ікаруса, з яким зіштовхнувся москвич, не відкидає версії того, що убивство Цоя була спецоперацією КДБ через антирадянські погляди виконавця.
Вічні пісні Цоя
Перемен
Звезда по имени Солнце
Группа крови
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