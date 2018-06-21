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Як працює сурдоперекладач, коли читає Емінем

Глядачі записали на відео роботу сурдоперекладача на концерті відомого американського репера Емінема.

Відео з’явилося на Reddit і зібрало вже більше 83 тисяч переглядів.

Емінем – репер зі світовим ім’ям, який славиться одним з найшвидших і найскладніших речитативів.

Сурдоперекладачеві довелося добре постаратися, щоб передати весь текст репера з належною швидкістю і, як зазначили читачі, дівчина добре впоралася зі своєю роботою.

Користувачі в коментарях відзначають, що ця ж дівчина працює сурдоперекладачем і у репера Snoop Dog.

Читайте: Паніка на концерті Емінема: глядачів злякали звуки пострілів

Нагадаємо, Нікі Мінаж розповіла про роман з Емінемом.

Фото: Christopher Polk/Getty Images

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