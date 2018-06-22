Меган Маркл вагітна двійнятами – ЗМІ

Через місяць після весілля принца Гаррі і Меган Маркл стало відомо, що пара чекає на поповнення в родині.

Радісною новиною поділилася анонімно близька подруга герцогині Сассекської з виданням Hollywoodlife.

– Меган вагітна. Вона дізналася про це відразу після повернення з медового місяця. Однак вони з Гаррі вирішили почекати, перш ніж повідомляти про це навіть своїм близьким, – розповіла дівчина.

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Британські ЗМІ пишуть, що про вагітність Меган Маркл дізналися старший брат принца Гаррі – принц Вільям – і його дружина Кейт Міддлтон.

За словами щасливих батьків, вони давно хотіли мати дітей, але не очікували, що це трапиться так скоро.

Раніше Факти ICTV писали, що дружина принца Гаррі Меган Маркл увійшла до числа 25 найвпливовіших і мотивуючих жінок Великобританії.

Фото: Getty Images.