Свободою слова треба вміти користуватися – Герасим’юк

Українська телеведуча, громадський діяч, журналіст, телепродюсер відповіла на 55 питань за 5 хвилин.
Журналістка Ранку у Великому Місті Вероніка Давиденко ставить відомим політикам, спортсменам та зіркам естради провокаційні запитання.
Цього разу відповісти на них погодилася Ольга Герасим’юк.
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– Ви – перший заступник голови Нацради з питань телебачення і радіомовлення України. Свобода слова в Україні є?
– Звичайно, є, просто нею треба вміти користуватися.
– Коли політики в Україні стануть чесними?
– Напевно, коли суспільство зможе сказати, що воно чесне. Бо ми політиків обираємо серед себе.
– Як ви вважаєте, історія з Олегом Сенцовим закінчиться позитивно для Олега?
– Це передбачити неможливо, тому що він хоче не тільки, щоб випустили його. Він хоче, щоб випустили всіх. Але я ним пишаюся.
– Назвіть 3 прізвища найсильніших українських журналістів.
– Портніков, Рахманін, Мирослава Барчук.
– Що б ви попросили у Золотої Рибки?
– Я б хотіла, щоб війна скінчилася. Але боюся, що Золота Рибка на це не може вплинути.
– Українці – це…
– Це мої улюблені люди на світі. Я знаю дуже багато людей, а українців люблю найбільше.
Більше дивіться у відео Ранку у Великому місті:
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