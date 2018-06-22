Свободою слова треба вміти користуватися – Герасим’юк

Українська телеведуча, громадський діяч, журналіст, телепродюсер відповіла на 55 питань за 5 хвилин.

Журналістка Ранку у Великому Місті Вероніка Давиденко ставить відомим політикам, спортсменам та зіркам естради провокаційні запитання.

Цього разу відповісти на них погодилася Ольга Герасим’юк.

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– Ви – перший заступник голови Нацради з питань телебачення і радіомовлення України. Свобода слова в Україні є?

– Звичайно, є, просто нею треба вміти користуватися.

– Коли політики в Україні стануть чесними?

– Напевно, коли суспільство зможе сказати, що воно чесне. Бо ми політиків обираємо серед себе.

– Як ви вважаєте, історія з Олегом Сенцовим закінчиться позитивно для Олега?

– Це передбачити неможливо, тому що він хоче не тільки, щоб випустили його. Він хоче, щоб випустили всіх. Але я ним пишаюся.

– Назвіть 3 прізвища найсильніших українських журналістів.

– Портніков, Рахманін, Мирослава Барчук.

– Що б ви попросили у Золотої Рибки?

– Я б хотіла, щоб війна скінчилася. Але боюся, що Золота Рибка на це не може вплинути.

– Українці – це…

– Це мої улюблені люди на світі. Я знаю дуже багато людей, а українців люблю найбільше.

Більше дивіться у відео Ранку у Великому місті:

Нагадаємо, раніше Ранок у Великому Місті розповідав, як купити недорогі квитки, де знайти житло та чим харчуватися.