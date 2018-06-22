Британська група Jamiroquai виступила в Києві в рамках мультикультурного фестивалю BeLive 2018.

Джей Кей і компанія приїхали за день до фестивалю і встигли закохатися в красу української столиці. Співак навіть записав відео з балкона готелю, вікна якого виходять на Поштову набережну.

– Яка прекрасна, могутня ріка. І все таке красиве. Який дивовижний міст, ви тільки подивіться на нього, – сказав він.

Публикация от Jamiroquai (@jamiroquaihq) 20 Июн 2018 в 8:56 PDT

Jamiroquai стали хедлайнерами першого дня фестивалю BeLive 2018 і представили свій новий альбом Automation, який вийшов у 2017 році.

З першої хвилини енергійний Джей увірвався на сцену під Shake It On і відразу ж змусив всіх активно рухатися, показуючи приклад. Заразливі танці і фанкові ритми тримали фанатів до кінця виступу.

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Більше півтори години Джей Кей розгойдував натовп і навіть раз спустився зі сцени “в народ”.

Група виконала 15 треків. Крім нового альбому, Jamiroquai зіграли і старі хіти – Travelling Without Moving, Cosmic Girl, Canned Heat.

















Свято фанку: Jamiroquai виступили у Києві з новим альбомом / 9 фотографий

Користувачі Instagram в захваті від такого початку фестивалю і діляться фото і відео з вчорашнього свята фанку.

Раніше Факти ICTV публікували докладний гід фестивалю BeLive 2018.

Фото, Відео: Ілля Колотій, Антон Терещенко, Микита Процко, Instagram.