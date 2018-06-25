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Вправи для сідниць від Кім Кардашян

Зірка реаліті-шоу Кім Кардашян похизувалася відео зі свого тренування.

Ролик вона опублікувала на сторінці в Instagram.

На них Кардашян постає у білій майці і чорних лосинах. Вона продемонструвала, як тренує свої форми так, аби про них говорив навіть лінивий.

Читайте: Ніколи не кажи ніколи! Кардашян про участь у виборах президента США

До речі, ведуча Фактів ICTV Юлія Сеник ділиться секретами, як зробити дієту успішною.

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