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Капітан Америка засвітився в аеропорту Києва

Популярний голлівудський актор Кріс Еванс, відомий роллю Капітана Америки в кіновсесвіті Marvel, був помічений у київському аеропорту Бориспіль.

Кріс Еванс

Фото Кріса Еванса в аеропорту Бориспіль з’явилися в фан-акаунті актора в Instagram.

– Нові фото Кріса з фанатами в аеропорту Бориспіль, Україна, – йдеться в описі.

Співробітники та відвідувачі аеропорту встигли зробити зі знаменитістю кілька знімків і взяти автографи.

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Капітан Америка засвітився в аеропорту Києва / 3 фотографии

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Шанувальники були вражені прильотом Капітана Америки в Україну. Вони розраховували на те, що зірка Месників прогуляється по Києву або організує фан-зустріч.

Однак Кріс Еванс злегка засмутив фанатів. Виявилося, в Україні він просто робив пересадку.

Нагадаємо, світову популярність Крісу Евансу принесла роль Капітана Америки в кінематографічної всесвіту Marvel. Крім того, Еванс зіграв роль Людини-факела в фільмі Фантастична четвірка (2005) та його сиквелі 2007 року.

До слова, раніше британський гурт Jamiroquai виступив у Києві та представив новий альбом Automaton.

Фото: teamcevans, Dreamstime

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