Капітан Америка засвітився в аеропорту Києва

Популярний голлівудський актор Кріс Еванс, відомий роллю Капітана Америки в кіновсесвіті Marvel, був помічений у київському аеропорту Бориспіль.
Фото Кріса Еванса в аеропорту Бориспіль з’явилися в фан-акаунті актора в Instagram.
– Нові фото Кріса з фанатами в аеропорту Бориспіль, Україна, – йдеться в описі.
Співробітники та відвідувачі аеропорту встигли зробити зі знаменитістю кілька знімків і взяти автографи.
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Шанувальники були вражені прильотом Капітана Америки в Україну. Вони розраховували на те, що зірка Месників прогуляється по Києву або організує фан-зустріч.
Однак Кріс Еванс злегка засмутив фанатів. Виявилося, в Україні він просто робив пересадку.
Нагадаємо, світову популярність Крісу Евансу принесла роль Капітана Америки в кінематографічної всесвіту Marvel. Крім того, Еванс зіграв роль Людини-факела в фільмі Фантастична четвірка (2005) та його сиквелі 2007 року.
До слова, раніше британський гурт Jamiroquai виступив у Києві та представив новий альбом Automaton.
Фото: teamcevans, Dreamstime